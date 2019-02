Con Karamuwa Gun il rock e l’arte giapponese a Grosseto

GROSSETO – Domenica 3 febbraio imperdibile appuntamento nella sede di Kansassiti: si prosegue con un’ altra domenica pomeriggio all’insegna della ricerca culturale del divertimento underground. Alle 18,30 si esibirà presso la piccola galleria d’arte in viale Porciatti 10 a Grosseto l’artista concettuale e cantautore rock ‘n’ roll Karamuwa Gun.

Kawamura Gun nato a Yaizu (Giappone). Dopo aver studiato arte in Inghilterra poi il trasferimento in Italia, a Roma, dove vive tutt’ora, negli anni ha accumulato ampia esperienza nel campo delle arti visive ed in quello del rock contemporaneo realizzando numerose mostre e concerti. La musica che ha avuto più influenza sull’artista giapponese è stata quella britannica, pop-rock dalla metà degli anni ’60 alla metà degli anni ’70. L’influenza maggiore è stata quella del glam-rock ed in particolare Marc Bolan. Durante il processo compositivo e strumentale dei suoi album, la ricerca è orientata a non seguire in modo pedissequo le influenze del passato ma a riattualizzare e rielaborare in modo personale il concetto di melodia e arrangiamento rock.

Anche la pittura e la scultura tra le arti tuttora praticate da Gun, per far intendere meglio la sua natura poliedrica e la sua apertura mentale. Tra le sue influenze musicali c’è un ventaglio che spazia da The Aynsley Dunbar Retaliation, XTC, Television, Toru Takemitsu, Kinshi Tsurata e Yura Yura Teikoku. La sua arte non può esistere senza umorismo, cinismo ed un pizzico di sensualità.

Autogestione culinaria: sono tutti invitati a portare cose da bere, stuzzichini, pizzette, salatini e polpette così da creare le premesse per un aperitivo condiviso e autogestito.