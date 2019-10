Con il Fai alla scoperta del patrimonio storico del cimitero della Misericordia

GROSSETO – Il cimitero storico cittadino può essere considerato una sorta di museo all’aperto, dove la comunità custodisce e tramanda tracce importanti del proprio passato.

Partendo da questa consapevolezza, la delegazione provinciale del Fai, quest’anno dedica la Giornata Fai d’autunno, in programma domenica 13 ottobre, a Grosseto, alla scoperta del patrimonio storico e artistico custodito nel cimitero monumentale della Misericordia di Grosseto. Le Giornate Fai d’autunno si svolgono in contemporanea in 260 città d’Italia.

L’iniziativa di Grosseto è promossa dalla delegazione provinciale del Fai, con il patrocinio di Comune e della Provincia e la preziosa collaborazione della venerabile arciconfraternita Misericordia di Grosseto, la Fondazione Luciano Bianciardi e la pro loco cittadina.

I cancelli del cimitero per la Giornata Fai d’autunno apriranno la mattina del 13 ottobre, dalle ore 10 alle 13 e il pomeriggio dalle ore 14 e 30 alle 18. Esperti ciceroni accoglieranno sul posto i visitatori per mostrare elementi artistici e architettonici sconosciuti ai più, raccontare la storia del cimitero, che si intreccia con la storia della città e mostrare le tombe di alcuni personaggi illustri della Maremma, come lo scrittore Luciano Bianciardi e lo scultore Tolomeo Faccendi.

Partecipare alla Giornata Fai d’Autunno è semplice: basta recarsi al banchetto del Fai che sarà allestito all’ingresso del cimitero della Misericordia e lasciare un contributo volontario per la visita. Durante la Giornata Fai d’autunno (e fino al 20 ottobre) le nuove iscrizioni al Fai costeranno 10 euro in meno: 29 euro l’iscrizione singola; 50 euro per la coppia; 56 euro per la famiglia e 10 euro per diventare Amico Fai.