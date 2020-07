Con il Cai sul Monte Amiata: escursione tra natura e cultura

AMIATA – Per combattere il grande caldo di questi giorni, il Cai di Grosseto ha pensato di organizzare una bella escursione sul Monte Amiata, domenica 19 luglio, accompagnatori Marco Bugelli e Franca Pettinari.

Percorreremo un tratto di pista panoramica, per poi immergerci in un bosco di faggi che ci condurrà ad un laghetto asciutto, dove inizia la via Crucis, giunti alla Madonna degli Scout saremo in vetta. Qui possiamo pranzare al sacco o, in alternativa, (assembramenti permettendo) in uno dei rifugi presenti.

Si scenderà percorrendo una pista che ci condurrà al primo rifugio (Generale Cantore) e si continuerà immersi nella faggeta, per giungere alle macchine alle Macinaie.

Percorso circa 8 km

Dislivello 400 mt circa

Per informazioni rivolgersi alla segreteria della Sezione Cai Grosseto 333.4304110, Sottosezione Cai Massa Marittima 331.6501093.

Cai sezione di Grosseto – Centro commerciale di Gorarella, 1 piano, in Via Papa Giovanni XXIII 13 B

Tel: 3334304110 – Email: info@caigrosseto.it