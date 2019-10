Con il Cai al via il corso di speleologia: con escursioni in grotta anche sulle Alpi

GROSSETO – Il Gruppo speleologico maremmano CAI organizza, a partire dal 24 ottobre 2019, un corso di introduzione alla speleologia. Il corso, sarà tenuto da istruttori di speleologia della scuola nazionale di speleologia del Club alpino italiano. L’iniziativa consiste in una serie di lezioni teoriche, tenute da docenti esperti nei vari ambiti del sapere riguardanti il vasto mondo sotterraneo, da tenersi nelle serate del giovedì.

Verranno, nell’occasione, toccati sia argomenti più propriamente tecnici (come le manovre di progressione in grotta, di esplorazione, la storia della stessa Speleologia, la resistenza dei materiali speleo-alpinistici utilizzati), sia tematiche prettamente scientifiche quali la Biospeleologia, la Geologia, la topografia dell’ambiente sotterraneo, ecc.

La parte teorica sarà poi affiancata ad una serie di uscite pratiche che si svolgeranno nel fine settimana, prima all’esterno, in palestre di roccia appositamente attrezzate allo scopo, dove l’allievo potrà prendere confidenza con l’attrezzatura fornitagli e con le tecniche apprese; in seguito in grotte di difficoltà crescente, dove finalmente i partecipanti entreranno in contatto diretto, ed in tutta sicurezza, con le molte meraviglie del mondo sotterraneo.

In una prima fase verranno “esplorate” le grotte più importanti della Maremma, per poi rivolgere l’attenzione alle Alpi Apuane con i loro immensi abissi.

Per partecipare non occorrono abilità particolari, ne’ fisiche, ne’ di resistenza: basta avere un minimo di gusto per l’avventura ed un po’ di curiosità verso il mondo che ci circonda.

Per informazioni ed iscrizioni occorre contattare il 347.6540366 (Pietro) o il 340.6218376 (David), oppure mandare una email a gsmaremmanocai@gmail.com

Per ovvi motivi didattici e di sicurezza il numero dei posti disponibili è limitato. Iscrizioni entro il 17 ottobre.

Il Gruppo Speleologico Maremmano CAI

Il Gruppo Speleologico Maremmano CAI, è una dinamica realtà culturale che si dedica alla ricerca speleologica principalmente nella Provincia di Grosseto, ma che vanta importanti scoperte nei più prestigiosi contesti nazionali ed internazionali.

Gruppo operativo della Sezione di Grosseto del Club Alpino Italiano, annovera i più esperti speleologi della provincia, titolati istruttori di speleologia del Club Alpino Italiano nonché della Società Speleologica Italiana, membri del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, che hanno operato ed operano, come soccorritori, anche in concomitanza delle più gravi calamità verificatisi in Italia negli ultimi 30 anni.

Contribuiscono poi, con la loro esperienza, stimati professionisti nell’ambito delle scienze naturali, biologiche e geologiche che provvedono a fornire il necessario supporto scientifico.

Gli interessati possono contattare i membri del GSMaremmano CAI, recandosi presso la sede del Club Alpino Italiano, in via Papa Giovanni XXIII a Grosseto, ogni giovedì sera a partire dalle ore 21.30; oppure inviando una mail all’indirizzo gsmaremmanocai@gmail.com.