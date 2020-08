Con Festambiente visita mattutina all’antica città di Cosa

GROSSETO – La mattina di Festambiente, come ogni anno, è un momento ricco di eventi e di momenti indimenticabili. Conoscere la Maremma, in tutte le sue sfumature e bellezze paesaggistiche e monumentali, è un must. Il 19 agosto con Festambiente sarà possibile partecipare alla visita guidata presso l’antica città di Cosa, nel comune di Orbetello.

Organizzata della Cooperativa Archeologica Coopera, durante l’escursione i partecipanti verranno coinvolti in una passeggiata tra storia e natura e avranno la possibilità di ammirare i resti monumentali e panoramici della vittoria di Roma sull’Etruria. Il tutto, in pieno stile maremmano, condito e protetto dall’ombra degli ulivi.

Il ritrovo per partire alla volta della spedizione culturale è alle ore 10.30, presso il sito archeologico di Cosa, in via delle Ginestre, ad Ansedonia.

La Cooperativa Archeologica Coopera consiglia ad ogni partecipante di portare con sé almeno un litro d’acqua, un cappello ed indossare un paio di scarpe da ginnastica. Per partecipare è necessaria la prenotazione che dovrà essere effettuata a questo link: bit.ly/3gbczDW