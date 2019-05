Con la Cri all’Eremo di San Guglielmo: trekking con gli amici a 4 zampe

GROSSETO – Il giorno 26 maggio il Gruppo cinofilo del comitato di Grosseto della Croce rossa italiana, in collaborazione con il comitato Cri di Castiglione della Pescaia e con il patrocinio del Comune di Castiglione della Pescaia, intende organizzare una passeggiata trekking con lo scopo di favorire un momento di interazione tra uomo e cane, sensibilizzare l’opinione pubblica al benessere dell’animale e nel contempo raccogliere fondi per le attività e le nuove attrezzature del Gruppo cinofilo Cri di Grosseto.

E’ un percorso di circa 5 chilometri totali con dislivello totale di 150 metri, su strada sterrata e sentieri che termina all’Eremo di San Guglielmo. Giunti all’Eremo verrà offerta una merenda a tutti i partecipanti e, dopo una breve sosta, la marcia riprende in senso contrario per tornare al punto di partenza. L’appuntamento è per domenica 26 maggio alle 9 alla sbarra della strada Vicinale di San

Guglielmo a Castiglione della Pescaia (seguire indicazioni per sentiero E 101)

Croce Rossa è un’organizzazione volontaristica internazionale che, con più di 17 milioni di membri, da oltre 150 anni si occupa di prevenire e alleviare le sofferenze delle persone in tutto il mondo. Il Gruppo cinofilo della Croce rossa italiana di Grosseto è impegnato da anni nell’attività di ricerca e soccorso di persone a seguito di crolli e disastri oppure per la ricerca e il recupero di persone disperse in ambiente boschivo o impervio. Il Gruppo è formato da 15 volontari specializzati e 12 cani che hanno partecipato a varie emergenze sia a livello locale che nazionale. Per garantire l’alta specializzazione e una risposta efficace in caso di emergenza servono addestrano continuo e attrezzatura professionale.