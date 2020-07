Con Artestate i palazzi si vestono di foto, ecco la mostra del Fotoclub Follonica

FOLLONICA – Estate 2020, il Fotoclub Follonica raddoppia i suoi eventi nonostante le limitazioni e ristrettezze dovute ai decreti anti Covid.

«Il 21 giugno fu inaugurata, al piano terra della Pinacoteca civica di Follonica, la mostra delle opere vincitrici del nono trofeo Città di Follonica, il concorso nazionale che sin dalla prima edizione ha riscontrato il favore degli autori e del pubblico alle sue mostre».

«Domenica 13 luglio è stata la volta della manifestazione fotografica estiva Artestate. La proiezione delle opere finaliste e vincitrici del concorso e dei lavori di Artestate saranno esposti fino al 30 agosto, ed ogni sera saranno anche proiettati sulla parete laterale della Casa Storta che ospita la Capitaneria di Porto» affermano gli organizzatori.

«La quindicesima edizione della manifestazione estiva del Fotoclub Follonica gode di un trattamento speciale per il suo compleanno, esposta per la prima volta nella sua storia nelle sale del primo piano del palazzo storico della Pinacoteca Civica. La cornice ideale per festeggiare un compleanno così importante».

«Artestate in città è l’unica manifestazione organizzata da una associazione di volontariato che ha raggiunto questo importante traguardo, migliorando ogni anno la qualità dei lavori proposti. Molti sono i temi affrontati in questi lunghi anni, dal risvolto sociale e ambientale a quello astratto e divertente, esponendo sempre immagini inedite. Per il quindicesimo anniversario il Fotoclub Follonica si è regalato una mostra diversa, un “Best of” dove ogni socio esprime se stesso attraverso quella che considera una piccola selezione dei propri migliori scatti».

Sono inoltre esposte le fotografie finaliste e vincitrici dei due Social Contest #dallafinestravedo #lafotodacasa lanciati sulle piattaforme Facebook e Instagram nel periodo di lockdown.

Aperto dal martedì alla domenica, ore 21,00-24,00. Ingresso obbligatorio con mascherina.