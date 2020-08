Con “130 repliche de Il nome della rosa” lo spettacolo è nello spettacolo

FOLLONICA – Un altro importante appuntamento con “Il teatro fuori dal teatro”, la rassegna estiva di spettacoli allestiti nel Chiostro del Teatro Fonderia Leopolda, proprio a 1 metro di distanza dal teatro, e sempre con la direzione artistica di Eugenio Allegri; giovedì 20 agosto “130 repliche de Il nome della rosa”, scritto, diretto e interpretato da Marco Gobetti

Giovedì 20 agosto alle ore 21.15, nella cornice del Chiostro del Teatro Fonderia Marco Gobetti evoca, con il suo “teatro di riciclo”, le 130 repliche de “Il nome della rosa, lo spettacolo cui prese parte e che andò in scena in molti teatri d’Italia nella stagione 2017/18.

Una novità assoluta sia per Follonica che per il mondo del teatro in generale. per la prima volta in Italia (lo spettacolo è stato presentato infatti solo a Grenoble, in Francia) a un esperimento di “teatro di riciclo”, ovvero uno spettacolo che parla di… uno spettacolo.

Per la precisione uno spettacolo cui l’attore in scena ha partecipato da protagonista, decidendo poi di raccontare quell’esperienza: parliamo de “Il nome della rosa”, la straordinaria storia di Umberto Eco, prodotta dal Teatro Stabile di Torino per la regia di Leo Muscato nella stagione 2017/2018.

Dice Marco Gobetti: ” qui non si tratta di raccontare tutto ciò che in sei mesi di tournée è successo. Non se ne fa insomma un diario Se mai si vuole evocare un filo sottile ma dirompente, l’ineffabile prezioso: ciò che mai si sarebbe potuto pensare che potesse accadere in quei sei mesi. Ciò che – tra viaggi in treno, incontri inattesi, pasti rocamboleschi e palchi sempre nuovi – incredibilmente è avvenuto e, davvero, non si dovrebbe dire. Perché va ben oltre la storia nota, la verità comune. La verità – insieme alla costruzione del falso che la mina – è uno dei temi portanti de “Il nome della rosa” di Umberto Eco: era inevitabile che, incarnandone la vicenda per 130 repliche, nascessero verità indicibili….”.

Ingresso 8 euro – Biglietteria e prenotazioni:

MUSEO MAGMA: interno ex ilva, tel. 0566.59027 Martedì, giovedì, venerdì e sabato: 17:30 / 23:30 Mercoledì e domenica: 9:0 / 12:30 – 16:30 / 19:30

BIGLIETTERIA TEATRO: il giorno dello spettacolo, dalle ore 20:00

Tutte le info al sito http://www.comune.follonica.gr.it/leopolda/