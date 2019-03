Comunicare, conoscere e conoscersi: a Castel del Piano c’è la festa della “Parola”

CASTEL DEL PIANO – La Libreria Sognalibro, in collaborazione con l’Associazione Ildebrando Imberciadori e il Centro Commerciale Naturale di Castel del Piano, organizza una giornata dedicata alla parola, declinata in più modi: la parola scritta per esempio, vergata con inchiostro su libri storici, usati e di particolare pregio.

L’appuntamento in questo caso è nella Sala Consiliare del Comune di Castel del Piano, dalle 9 alle 18 sarà allestita la mostra mercato del Libro Storico, Usato e di Pregio con molti mercanti dedicati.

Ma la parola è anche quella parlata e a Palazzo Nerucci, alle ore 16, si terrà un incontro con molte delle comunità immigrate a Castel del Piano che si presenteranno alla popolazione e “offriranno” una parola scelta tra le più belle e significative delle proprie lingue. “Le lingue si parlano” è il titolo di questo evento.

Chiuderà poi la giornata la parola scritta e parlata con la presentazione del libro “Business per bamboccioni” di Marco Parracciani, avventura a lieto fine di uno sfigato dei nostri giorni e naturalmente l’autore sarà presente. Per l’occasione i negozi del Centro Commerciale Naturale saranno aperti per tutta la domenica mattina. Veramente una grande domenica a Castel del Piano, all’insegna dei libri, della lettura, della cultura e della conoscenza.