“Competition”: in città il vernissage della mostra d’arte contemporanea

MASSA MARITTIMA – Lo Spazio Lb creazioni ospiterà la mostra d’arte contemporanea di Mogando dal titolo “Competition”, a cura di Laura Priami. L’appuntamento è per domenica 2 febbraio dalle 17. L’esposizione sarà visibile fino al 12 febbraio, dal lunedì al sabato, dalle 17 alle 19.

«Il primo impatto con le opere di Mogando – spiega Laura Priami – ci parla di gioco, di sfida, dove i personaggi rappresentati duellano e giocano tra loro e con se stessi. Viene da chiedersi se questa rappresentazione del gioco non sia la sintesi di quello che la vita quotidiana propone: eterna sfida e competizione tra vinti e vincitori».

Fabrizio Molinario (Mogando) nasce a Novara nel 1968, città in cui vive e lavora. Inizia la sua attività pittorica nel 2003. Ha esposto in diverse gallerie, spazi pubblici e fiere in Italia e all’estero.

Alcune delle più significative:

“Lista Rossa” Atelier Multimedia Galerie Vienna 2019 (Collettiva)

“So Pop” Isorropiahome gallery Milano 2018 (Collettiva)

“The End of the World” Spazio Vivace Novara 2018 (Personale)

“Prospero books” Cristina Moregola Gallery Busto Arsizio (Varese) 2018 (Collettiva)

“The Players” Sbart Gallery Torino 2018 (Personale)

“The Unusual Universe” Outsidertart Gallery Copenaghen 2017 (Personale)

“The Works” Paola Meliga Gallery Torino 2017 (Personale)

“Cromogramma” Ki Gallery Torino 2016 (Collettiva)

“Sinergy Art Barcelona” Crisolart Art Gallery Barcellona 2015 (Collettiva)