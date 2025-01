ORBETELLO – Un’occasione per esplorare la convenzione Cites sul commercio di flora e fauna minacciate di estinzione: l’incontro a cura del nucleo Carabinieri Cites di Arezzo si tiene sabato 25 gennaio, alle 17, nel Centro di educazione ambientale “Peccei” nel casale della Giannella nell’Oasi Wwf Laguna di Orbetello.

La mattina dello stesso giorno, alle 9, si terrà un incontro riservato agli studenti del polo liceale di Orbetello, che sarà preceduto dagli interventi del tenente colonnello Marta Ciampelli, comandante del gruppo Carabinieri forestale di Grosseto, del capitano Mattia Lattante, comandante del nucleo Carabinieri Cites di Arezzo, e del dottor Adriano Argenio, direttore delle Oasi Wwf Laguna di Orbetello e Lago di Burano.

La conferenza affronterà le seguenti tematiche:

Che cosa è la Cites e quanto la convenzione sia vicino a noi – breve sviluppo del concetto della biodiversità e della sua tutela, sia in termini conservazionistici che di flussi commerciali.

Il lupo in Cites: pillole sulla coesistenza con questo grande carnivoro e la sovrapposizione del suo areale con l’ambiente antropizzato.

L’Ibis eremita: pillole sui flussi migratori e sulla conservazione in atto a livello europeo di questa specie.

Avorio: che cosa è? Conoscerlo e riconoscerlo (visione al buio delle caratteristiche mediante lampada Uv e confronto con materiali simili).

Il legname in Cites: il mercato e analisi nel dettaglio (uso di uno stereo microscopio).

L’incontro del pomeriggio è gratuito e aperto a tutti gli interessati, senza necessità di prenotazione.

Indicazioni stradali

Casale della Giannella: strada provinciale 36 della Giannella, km 4, Albinia-Orbetello (GR) https://goo.gl/maps/HX7c8BdXsxXgHCMo9

Per informazioni:

telefono e whatsapp: 388 423 1098

e-mail: [email protected]

Facebook: Oasi Wwf Laguna di Orbetello e Lago di Burano

Instagram: oasi_wwf_orbetello_burano