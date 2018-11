Comix Café spegne sei candeline: due giorni di eventi per festeggiare

GROSSETO – Sono sei le candeline che lo staff del Comix Café spengerà questo week end in occasione del compleanno del locale di Piazza San Michele. Era il 17 novembre 2012 quando il primo bar – fumetteria – ludoteca di Grosseto apriva le porte ai suoi nuovi clienti.

“In questi anni sono stati molti i cambiamenti al Comix Café.” spiega Giulio Simonetti, responsabile del reparto fumetteria e giochi “ristrutturazioni, membri dello staff, nuovi prodotti, nuovi eventi e molto altro, ma ciò che non è mai cambiato e mai cambierà è la nostra filosofia: essere un punto di riferimento della cultura pop moderna, un luogo di ritrovo trasversale a tutte le età, dove chiunque possa sentirsi accolto.”

“Quando abbiamo aperto 6 anni fa” racconta Marco Gentili, responsabile dell’area bar “il clima intorno a noi era un misto di scetticismo e curiosità. Adesso possiamo affermare con piacere e con soddisfazione che la sfida di creare un locale innovativo che unisce tutte le caratteristiche di un bar al mondo dei fumetti e dei giochi è stata ampiamente vinta.”

Ricco il programma dei due giorni di festeggiamenti:

Venerdì 16 novembre dalle 19.30 sarà servita la “Cena Red&White” in onore dei colori del locale alla quale sarà possibile partecipare prenotando il proprio posto.

Dalle 22.00 il DJ Franz Navas accompagnerà la serata con la sua selezione musicale, fino ad arrivare alla mezzanotte per il brindisi di auguri.

Sabato 17 novembre saranno protagonisti giochi, sconti, musica, drink, gadget e tanto altro: dalle 15.30 inizieranno le celebrazioni di un altro anniversario, quello di DIXIT, gioco da tavolo arrivato al suo decimo anno di vita. Chiunque proverà il gioco, riceverà in omaggio un esclusivo coniglietto d’oro.

Sempre a quell’ora sarà possibile provare anche il nuovo gioco Keyforge con premi esclusivi.

Alle 18.00 tutto il locale si fermerà per celebrare gli OSCAR del Comix Café: quattro saranno le categorie, quattro saranno i fedeli clienti vincitori che riceveranno il proprio Oscar personalizzato.

Alle 18.30 inizierà l’aperitivo e alle 19.30 verranno spente le candeline, a seguire sarà offerto a tutti un pezzo di torta.

Alle 22.00 invece si farà festa accompagnati dalle note del duo musicale Veronica Ferrara e Francesco Samà

Per tutto il week end sarà attiva anche una super promozione su tutto il catalogo presente in negozio, con uno sconto del 50% sul secondo pezzo.

In più chiunque interverrà nei due giorni di eventi riceverà in omaggio un piccolo gadget, un esclusivo braccialetto celebrativo.