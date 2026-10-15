GROSSETO – Un curioso viaggiatore viene accompagnato alla scoperta del mondo vegetale da una guida sapiente e illuminata. È ciò che accade in “Lunga vita agli alberi”, lo spettacolo con la regia di Arturo Brachetti che porta sul palco una coppia d’eccezione: Giovanni Storti, il Giovanni del celebre trio con Aldo e Giacomo, nei panni del viaggiatore, e il professor Stefano Mancuso, sapiente cicerone.

Prodotto da Agidi in collaborazione con Elastica, lo spettacolo “Lunga vita agli alberi” arriva al Teatro Moderno di Grosseto sabato 23 gennaio 2027, alle ore 21, con l’organizzazione di Ad Arte Spettacoli.

In “Lunga vita agli alberi”, il viaggio dei due protagonisti prende forma attraverso la regia visionaria e poetica di Brachetti, che trasforma la narrazione in magia e coinvolge il pubblico in un’atmosfera di grande suggestione.

Il percorso si articola idealmente in tre tappe, tra natura, comicità e conoscenza, alla scoperta delle tre parti fondamentali di una pianta: radici, fusto e chioma. Un viaggio per comprenderne l’importanza e l’impatto sulla vita dell’uomo e sull’ecosistema.

Si parte dalle radici, dove le piante lottano nel sottosuolo per le risorse e la sopravvivenza, formando una rete sotterranea fatta di comunicazione, collaborazione e competizione. Si passa poi al fusto, simbolo di resistenza e crescita, per affrontare i temi dell’adattamento delle piante ai cambiamenti climatici e alle avversità. Ponte tra terra e cielo, il fusto diventa così simbolo di trasformazione e speranza. Infine, si arriva alla chioma, che celebra la bellezza, l’armonia e il potenziale rivoluzionario delle piante.

Durante questo viaggio, Giovanni Storti esplora con stupore e ironia l’affascinante mondo naturale, mentre Stefano Mancuso ne svela i sorprendenti segreti scientifici.

“Lunga vita agli alberi” non è soltanto un’esperienza teatrale: alternando momenti di comicità a spunti di riflessione, lo spettacolo vuole sensibilizzare il pubblico sull’importanza cruciale del mondo vegetale per la vita sulla Terra, mostrando come arte e scienza possano dialogare per generare consapevolezza e ispirare il cambiamento.

Principale partner dello spettacolo è il Gruppo Saviola, azienda simbolo dell’economia circolare e leader mondiale nel riciclo del legno.

I biglietti sono disponibili sul circuito TicketOne, con prezzi da 25 a 40 euro, in base al settore, più diritti di prevendita.