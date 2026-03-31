ROSELLE – Un viaggio affascinante tra i corpi più antichi e misteriosi del nostro Sistema Solare. È quello proposto dall’Associazione Maremmana Studi Astronomici “Galileo Galilei” (Amsa), che venerdì 3 aprile alle ore 21:30 organizza una conferenza dal titolo “Comete, messaggere delle origini” all’Osservatorio Astronomico di Roselle.

Protagoniste dell’incontro saranno le comete, considerate vere e proprie “capsule del tempo” cosmiche: antiche vestigia della formazione del Sistema Solare, capaci di offrire preziose informazioni sui processi che hanno portato alla nascita dei pianeti e, forse, della vita stessa.

A guidare il pubblico in questo viaggio sarà Michele Machetti, socio storico dell’associazione, informatico e sistemista Linux con una formazione in astronomia presso l’Università di Bologna e un perfezionamento nelle tecniche di osservazione astronomica presso la Open University di Milton Keynes.

Nel corso della serata si esploreranno le regioni più remote del Sistema Solare, come la Nube di Oort e la Fascia di Kuiper, veri e propri serbatoi di comete e altri corpi ghiacciati. Particolare attenzione sarà dedicata alle scoperte più recenti, tra cui lo studio della cometa C/2026 A1, per comprenderne le caratteristiche e il significato scientifico.

Uno dei temi centrali dell’incontro riguarderà il ruolo delle comete nella distribuzione dell’acqua: secondo alcune teorie, questi corpi celesti potrebbero aver contribuito a trasportare l’acqua verso i pianeti interni, favorendo la formazione degli oceani e creando le condizioni per lo sviluppo della vita.

Non mancherà uno sguardo storico e culturale: dalle antiche credenze ai moderni studi scientifici, le comete hanno da sempre affascinato l’umanità, alimentando miti, leggende e scoperte.

L’evento è a numero limitato e la prenotazione è obbligatoria, da effettuare scrivendo all’indirizzo email dell’associazione.

Un’occasione imperdibile per appassionati di astronomia e curiosi di ogni età, per lasciarsi guidare alla scoperta di uno dei fenomeni più spettacolari e ricchi di mistero dell’universo.