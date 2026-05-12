GROSSETO – Un pomeriggio dedicato alla letteratura, alla spiritualità e alle antiche pratiche taumaturgiche quello in programma venerdì 15 alle ore 17 alla Galleria Ticci, in via Andrea da Grosseto, dove sarà presentato il nuovo libro di Antonio D’Alonzo dal titolo “Il couper de feur – Come trasmettere l’energia a distanza”, pubblicato da Efficin Edizioni.
Un viaggio tra antichi saperi e pratiche di guarigione
Nel volume, composto da poco più di cento pagine, D’Alonzo – cultore di filosofia, storia delle religioni e teologia – affronta il tema del “couper de feur”, antico sapere popolare legato al cosiddetto “tocco del guaritore”.
Il libro raccoglie testimonianze, formule e “orazioni” tradizionalmente recitate durante questi rituali, insieme a una vasta documentazione di invocazioni utilizzate, secondo la tradizione, per alleviare malattie, disturbi e stati di dipendenza.
Durante l’incontro anche una dimostrazione pratica
L’autore ha annunciato che nel corso della presentazione offrirà anche una dimostrazione pratica di questa particolare disciplina, coinvolgendo volontariamente alcune persone del pubblico interessate a partecipare.
L’iniziativa si inserisce nel ciclo di appuntamenti culturali promosso alla Galleria Ticci e coordinato da Paolo Pisani, che ha battezzato gli incontri con il motto “Vieni dai Ticci”.
Ingresso libero e buffet finale
Al termine della presentazione, come da tradizione, spazio alle “coccole gastronomiche” offerte dai padroni di casa. L’ingresso all’evento è libero.