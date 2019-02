Come si intreccia il vimini per fare cesti? Il laboratorio alla Casa del quartiere

GROSSETO – Proseguono alla Casa del Quartiere (piazza Pacciardi, 1 – ex Piazza della Palma) a Grosseto gli appuntamenti del mercoledì. Domani, 6 febbraio, dalle 15 alle 19 i laboratori di ceramica per adulti condotti da MiVà (per informazioni contattare il numero 333.7960980). A seguire alle 19 sarà Lorenzo Lucentini a tenere il corso di intreccio giunchi per la realizzazione di panieri maremmani (per informazioni e iscrizioni: 346.4170954).

Prosegue fino al 9 febbraio, negli spazi di piazza Pacciardi 1, anche la mostra d’arte di Angelo Rossi dal titolo “L’umanità vive nello spazio”