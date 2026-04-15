MARINA DI GROSSETO – Come parlare di affettività, identità e relazioni ai più giovani? È la domanda al centro dell’incontro in programma venerdì 17 aprile 2026, dalle ore 15 alle 17, a Marina di Grosseto, presso il Auditorium San Rocco (ex sala comunale) in via Granducato di Toscana.

L’iniziativa è rivolta a genitori, insegnanti ed educatori con l’obiettivo di offrire strumenti concreti per accompagnare bambini e adolescenti nella crescita affettiva e relazionale, promuovendo rispetto, consapevolezza e dialogo.

«Parlare di affettività e sessualità con bambini e adolescenti è una sfida educativa complessa e delicata – spiega la psicologa e sessuologa clinica Valentina Verdi –. Spesso adulti e professionisti si trovano incerti su come rispondere alle domande dei più piccoli, quando affrontare certi temi e quali parole utilizzare. Questo progetto nasce proprio per fornire strumenti pratici, linguaggi adeguati e chiavi di lettura psicopedagogiche e scientifiche».

L’incontro avrà un taglio dinamico e partecipativo, con il coinvolgimento diretto dei presenti, chiamati a confrontarsi su esperienze personali e situazioni concrete. L’idea è quella di partire dal proprio vissuto – l’essere stati bambini e adolescenti – per costruire modalità di relazione più consapevoli con le nuove generazioni.

Tra gli obiettivi formativi: promuovere una cultura del rispetto e del consenso fin dalla nascita, comprendere lo sviluppo affettivo e sessuale nelle diverse fasi della crescita, acquisire strumenti comunicativi adeguati e superare tabù e stereotipi ancora diffusi.

Oltre a Valentina Verdi, interverranno la psicologa ed educatrice Marina Cacchionni e la libraria ed esperta di libroterapia Ylenia Del Giudice. L’appuntamento sarà aperto da una lettura introduttiva e si concluderà con un aperitivo di saluto.

La partecipazione è gratuita, grazie al sostegno degli organizzatori, tra cui il Residence La Rosa di Nettuno, in collaborazione con la Farmacia Zuccheri di Marina di Grosseto. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero WhatsApp 347 3894684 o rivolgersi direttamente alla farmacia.