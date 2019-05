Come imparare a riconoscere gli anfibi: incontro al Museo

GROSSETO – Un nuovo incontro di Citizen science al Museo di storia naturale della Maremma: l’appuntamento è per sabato 1 giugno alle 10 nella sala conferenze della struttura museale di Fondazione Grosseto cultura diretta da Andrea Sforzi, in strada Corsini, per imparare a “Riconoscere gli anfibi della fascia collinare” con Giacomo Radi.

«Gli anfibi – sottolinea il museo – sono tra i gruppi sistematici più a rischio al mondo. La conoscenza dettagliata della loro presenza e distribuzione sul territorio è fondamentale per mettere in atto azioni di conservazione efficaci».

L’incontro si dividerà in due momenti: la mattina sarà dedicata alla conoscenza teorica della biologia per imparare a identificare le specie, mentre nel pomeriggio è prevista la prova sul campo per osservarne alcune da vicino con il supporto del materiale fotografico che verrà consegnato a ogni partecipante.

L’incontro è gratuito, per iscriversi è sufficiente inviare una mail a o telefonare. Anche in questa occasione sarà possibile sottoscrivere o rinnovare la tessera di socio, valida 365 giorni. Tessera che è possibile sottoscrivere anche all’Istituto musicale comunale “Palmiero Giannetti”, a Clarisse Arte oppure on line, sul sito internet www.fondazionegrossetocultura.it nella sezione “Diventa socio”.