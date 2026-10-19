ROSELLE – Perché vediamo ciò che vediamo, e perché lo vediamo proprio così? La domanda, come la risposta, possono sembrare scontate, ma dall’Osservatorio astronomico di Grosseto sanno che, invece, nulla è scontato.

L’appuntamento è per venerdì 23 ottobre alle ore 21.30, all’Osservatorio Astronomico di Roselle.

La serata dedicata a come funziona l’occhio umano si apre con una conferenza dedicata all’occhio e alla metodologia dell’osservazione astronomica: un viaggio accessibile a tutti dentro l’anatomia e la fisiologia della nostra vista.

Sarà svelato perché servono lunghi minuti al buio prima che l’occhio raggiunga la massima sensibilità, perché una nebulosa al telescopio appare grigia e non colorata come nelle fotografie e perché a volte un oggetto debole si vede meglio guardando leggermente di lato.

Soprattutto sarà possibile capire come sfruttare al massimo la nostra vista per osservare le meraviglie del cielo attraverso il telescopio, con tecniche e accorgimenti che ogni osservatore può mettere in pratica. «Non guarderete più le stelle con gli stessi occhi» dicono dall’Associazione maremmana studi astronomici (AMsa).

I dettagli dell’incontro

Alla serata parteciperà come relatore Mariano Pepi, infermiere specialista in nefrologia e dialisi. Laureato in Infermieristica all’Università degli Studi di Siena, esercita al P.O. Misericordia di Grosseto.

A seguire, meteo permettendo, osservazione al telescopio della Luna e di Saturno.

I posti sono limitati ed è obbligatoria la prenotazione direttamente sul sito amsagrosseto.com.