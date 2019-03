Come cambia un territorio: un libro per raccontare le dinamiche italiane

GAVORRANO – Le dinamiche e le mutazioni di un territorio e come trasformarle in un nuovo trend per uno sviluppo italiano, è il tema del libro “Piccole Italie, le aree interne e la questione territoriale” che verrà presentato alla biblioteca di Gavorrano lunedì, 1 aprile alle ore 18.

In ambito della serie di incontri “Il patrimonio territoriale delle aree interne”, Gavorrano ospiterà l’autore Enrico Borghi, deputato e coordinatore di Strategia Nazionale Aree Interne.

«Se si guarda alle dinamiche territoriali – scrive Enrico Borghi nel suo libro – che hanno interessato il nostro paese negli ultimi cinquant’anni, non si possono non considerare le profonde mutazioni di scenario che si sono succedute. Agli anni Sessanta, caratterizzati dalla programmazione statale e dalla pianificazione territoriale, sono seguite le stagioni del regionalismo e del federalismo, fino ai più recenti tentativi di riassetto istituzionale, culminati nella mancata revisione costituzionale. In questo percorso poco si è insistito sul ruolo dei territori, e soprattutto delle comunità, che nel dibattito pubblico sono state relegate in una posizione marginale. Questo libro è una riflessione su cosa sia la politica territoriale, dopo la fine dell’interventismo statale e la crisi del regionalismo, e su cosa possano rappresentare i territori nella sfida della modernizzazione italiana».

L’incontro sarà presentato da Andrea Biondi, sindaco di Gavorrano e moderato da Claudio Saragosa, assessore alle politiche territoriali del Comune di Gavorrano.