Come cambia la politica in Italia e in Toscana: il convegno della Fondazione Atlante

GROSSETO – L’instabilità politica, il pluralismo, la leadership, i comportamenti elettorali, le nuove forme di comunicazione politica, il rapporto tra politica e società. Saranno gli argomenti affrontati nel convegno “La Toscana e l’Italia nella transizione guidata dalla sceneggiatura del film del cambiamento politico”, organizzato dalla Fondazione Atlante per la Maremma. Interverrà il giornalista e spin doctor Marco Marturano. L’incontro, aperto al pubblico, sarà moderato dalla presidente della Fondazione Viola Lamioni.

Marco Marturano è fondatore e presidente di GM&P. Ha curato campagne elettorali in Italia e all’estero. Ha seguito la comunicazione e campagne di amministrazioni pubbliche, istituti di ricerca, associazioni di categoria come quella per il marketing associativo del Gruppo Nazionale dei Giovani Imprenditori di Confindustria. Docente dell’Università IULM, insegna anche all’Università di Pisa e, sia a Milano che a Roma, alla Business School del Sole 24 Ore e allo IED. E’ stato spin doctor di oltre cento campagne elettorali, consulente della “Ministra” Barbara Pollastrini, di Piero Fassino, Flavio Zanonato e Massimo Cacciari.

La Toscana e l’Italia nella transizione guidata dalla sceneggiatura del film del cambiamento politico

Mercoledì 17 aprile 2019 ore 18

Presso la Sala Mirto Marraccini di Banca TEMA

Corso Carducci 14 a Grosseto.