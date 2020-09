“Come acqua”: Roberto Chilosi racconta il suo amore in un libro

GROSSETO – L’amore per l’acqua è quello raccontato da Roberto Chilosi nel suo libro “Come acqua”, edito da Altrevoci Edizioni, che sarà presentato domani, sabato 12 settembre alle ore 17 in piazza Pacciardi a Grosseto.

Un uomo innamorato dell’acqua e la sua canoa: il risultato di questo incontro è il libro di Chilosi che è insieme romanzo d’avventura, autobiografia e cronaca di viaggio. Un lungo racconto in cui si fondono l’insaziabile curiosità per l’ignoto, la sfida contro i propri limiti umani e sportivi, e la riconquista di una vicinanza al sé più profondo. Viaggi, spesso solitari, in mezzo a una natura primitiva e violenta e a una bellezza che incanta senza lasciare alcun margine di errore. L’autore, con il suo stile immediato e senza nascondere nulla, trasporta il lettore sulle rapide sudamericane, nel sacro Tibet, nella sconosciuta Tasmania. Ma il cammino si spinge anche intorno alle sue fragilità più umane, che solo nell’acqua si disvelano completamente.

Roberto Chilosi è nato a Chiavari nel 1966, vive e lavora tra Borgo val di Taro e Parma. Nel 1995 si licenzia da un impiego pubblico per inseguire il proprio ideale liquido: diventa guida rafting, maestro di canoa, viaggiatore e sportivo. Lettore “totale” e compulsivo, scrittore, ha effettuato discese in canoa nei fiumi più belli e impegnativi nei cinque continenti, compiendo alcune prime discese in solitaria, come il Marsyangdi o la parte alta del Tamur in Nepal.

Ha trasferito lo stesso spirito nel nuoto, compiendo numerose traversate soprattutto in inverno, in mare in giro per il mondo e spesso in solitaria, la dimensione prediletta.