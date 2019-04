Collezione Luzzetti, alla scoperta “Ercole con la clava”: il corso d’arte alle Clarisse

GROSSETO – È arrivato al decimo appuntamento il corso d’arte “Corrispondenze”, promosso e organizzato da Clarisse Arte, struttura di Fondazione Grosseto Cultura diretta da Mauro Papa, per far conoscere ai grossetani i capolavori donati alla città da Gianfranco Luzzetti, presto esposti in una nuova struttura museale permanente in via di allestimento tra gli spazi delle Clarisse e della Chiesa dei Bigi.

Giovedì 4 aprile alle ore 18 nella sala conferenze di Clarisse Arte, in via Vinzaglio 27 a Grosseto, si parlerà della scultura “Ercole con la clava” di Giambologna: a tenere la lezione sarà Mauro Papa. La partecipazione al corso è come sempre gratuita ma è riservata ai soci di Fondazione Grosseto Cultura: nell’occasione sarà comunque possibile sottoscrivere o rinnovare la tessera di socio, valida 365 giorni dal momento della sottoscrizione. “Ercole con la clava – spiega Mauro Papa – è una preziosa scultura in pastiglia e stucco, modellata dal celebre scultore manierista Giambologna.

Nel corso del prossimo appuntamento di Corrispondenze descriverò l’opera, ma non solo: cercherò di usarla come pretesto per parlare di storia della scultura attraverso i metodi di progettazione ed esecuzione. Entrando nei laboratori degli scultori più celebri e scoprendo la loro tecnica e i loro strumenti, l’obiettivo è quello di fornire un’interpretazione della scultura radicalmente diversa rispetto a quella canonica, evitando specialismi e trappole retoriche». Per informazioni è possibile chiamare Clarisse Arte al numero 0564 488067.