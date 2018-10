Colleziona francobolli e li trasforma in opere d’arte: la mostra a Pitigliano

PITIGLIANO – Il collezionismo di francobolli ha pervaso epoche e generazioni ma raramente si era visto un collezionista di francobolli divenire artista di valore. L’eccezione si chiama Romeo Mastropietro (Roma, 1937) particolarmente legato a Pitigliano perché 55 anni fa ha sposato una ragazza del posto, che coltiva da decenni l’hobby dei collage con frammenti di francobolli usati, comuni e ordinari di tutto il mondo. Vero e proprio riciclo, rivincita e nuova vita del francobollo povero, considerato inutile una volta usato.

La realizzazione di uno solo di questi “lavori” richiede un tempo che va da un mese in su, un numero di ore dalle 30 alle 60 e l’impiego minimo 500 francobolli usati.

La mostra LA RIVINCITA DEL FRANCOBOLLO RICICLATO dei collage di Romeo Matropietro verrà inaugurata giovedì 1 novembre alle ore 18:00 e sarà visitabile, come sempre gratuitamente, fino a domenica 4 novembre nei locali sotterranei dell’Associazione Strade Bianche in via Zuccarelli, 25 a Pitigliano negli orari di apertura della libreria.

Ma non è tutto, perché a seguire, alle 18;30 nella Libreria Strade Bianche Gianluca Mambrini si racconta e legge le sue POESIE AL CHIARO DI LUNA con accompagnamento musicale.

GIOVEDÌ 1 NOVEMBRE 2018

ore 18:00

Apertura della mostra

LA RIVINCITA DEL FRANCOBOLLO RICICLATO

dei collage di Romeo Mastropietro

ore 18:30

POESIE AL CHIARO DI LUNA

Reading di Gianluca Mambrini

con accompagnamento musicale