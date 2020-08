“Cold Case Hammarskjöld”: a Borgo Carige si ricorda la morte del segretario generale dell’Onu

CAPALBIO – Il cinema torna protagonista domani, giovedì 6 agosto, alle 21.30 sul sagrato della Chiesa di Borgo Carige (Capalbio). Per il premio Lux, premio cinematografico del Parlamento Europeo, è in programma, infatti, la proiezione del film-documentario “Cold Case Hammarskjöld”, diretto da Mads Brügger, filmmaker e giornalista. La serata rientra nel cartellone estivo promosso da Fondazione Capalbio, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale.

“Cold Case Hammarskjöld”. Al centro del film-documentario il mistero, ancora irrisolto, della morte di Dag Hammarskjöld, segretario generale dell’Onu, avvenuta in un incidente aereo nel 1961, mentre si trovata in missione in Zambia. A partire da un articolo del giornalista svedese Göran Björkdahl, il regista Mads Brügger ripercorre il caso, presentando anche un’ipotesi che coinvolge una milizia segreta di mercenari.

Il film ha vinto il premio per la miglior regia al Sundace Film Festival 2019 nella sezione World Cinema Documentary e in Italia è stato presentato al Biografilm Festival e alla 76esima Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia in occasione della Giornata degli Autori. “Cold Case Hammarskjöld” è tra i tre finalisti del premio Lux.

Il premio Lux. È il premio cinematografico del Parlamento Europeo attribuisce riconoscimenti alle opere cinematografiche europee che trattano temi socio-politici e che contribuiscono alla costruzione di una identità comune.

I prossimi appuntamenti con “E-state a Capalbio 2020”. Martedì 11 agosto alle 21 il sagrato della chiesa di Borgo Carige ospita l’antico teatro dei Burattini che presenta “Biancaneve”, per una serata pensata per i più piccoli e le famiglie. Il premio Lux torna, invece, giovedì 13 agosto con il film vincitore: “Dio è donna e si chiama Petrunya” di Teona Strugar Mitevska. Domenica 16 agosto spazio alla musica con l’esibizione, a Capalbio Scalo, del Cromatica Music Duo, mentre venerdì 28 agosto spazio all’arte con la serata che le celebra Raffaello nel 500simo anniversario della morte. Grande attesa, per il premio internazionale Capalbio piazza Magenta, in programma sabato 29 settembre.

Per partecipare agli eventi, che sono ad ingresso gratuito, è necessario rispettare le norme del distanziamento sociale e indossare la mascherina.

Il cartellone estivo “E-state a Capalbio” è reso possibile anche grazie al contributo di Banca Tema.

Per maggiori informazioni sul palinsesto estivo è possibile visitare il sito del Comune di Capalbio (www.comune.capalbio.gr.it), chiamare questi numeri 338 9315275 (per informazioni su FilmInsieme) o 329 0943246 (per informazioni sulle mostre) o inviare un’email a fondazionecapalbio@gmail.com.