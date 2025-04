GROSSETO – Torna Adrian Peter, alias il Cavaliere Blu, con un’altra serie di acquerelli al Polo Le Clarisse.

Dopo il successo dell’esposizione “Codex Eroticus”, l’artista di origine svizzera presenta la sua collezione dedicata agli insetti e molto altro. L’inaugurazione della mostra è programmata per giovedì 3 aprile alle 18.00, in sala conferenze. L’ingresso è libero.

Per informazioni è possibile chiamare il numero 0564 488066 (negli orari di apertura del museo) oppure scrivere a [email protected].

«Tra sogno, follia e surrealismo – dichiara Mauro Papa, direttore del Polo Le Clarisse – Adrian presenta nuovamente in Clarisse le sue grandi carte dipinte con una bizzarra galleria apocalittica e coloratissima di insetti, manga, e con citazioni scritte in tedesco sulle assurdità umane. Carte pensate e realizzate in Maremma, a dimostrare che il nostro territorio, oggi, è capace di accogliere anche visioni audaci, cosmopolite e modernissime».

Adrian Peter, svizzero di nascita ma molto legato anche alla Maremma perché mancianese d’adozione, ha lavorato come giornalista, copywriter, direttore creativo e scrittore per video pubblicitari. È stato docente di comunicazione alla Berner Fachhochschule für Wirtschaft.

La sua ultima collezione, Codex Insecta, è una galleria di umani e insetti protagonisti di fumetti per adulti e disegni d’ispirazione manga con un pizzico di Bosch, in un quadro senza tempo e senza spazio di leggerezza e colore.

L’esposizione resterà aperta al pubblico fino a giovedì 20 aprile, sempre ad ingresso gratuito, mentre il catalogo è in vendita a 10 euro. In occasione dell’inaugurazione, e per tutto il periodo di esposizione, sarà possibile anche sottoscrivere o rinnovare la Grosseto Card, la tessera socio di Fondazione Grosseto Cultura.