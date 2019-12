Cna celebra il talento e la comunità: appuntamento al Moderno con uno spettacolo d’eccezione

GROSSETO – Tutto pronto per la serata “I talenti e la comunità”, in programma giovedì 19 dicembre, alle 21, al teatro Moderno di Grosseto. L’evento, gratuito e aperto a tutti, è organizzato da Cna Grosseto per festeggiare i 70 anni dalla nascita dell’associazione.

“La data scelta non è casuale – spiega il presidente Riccardo Breda – perché proprio il 19 dicembre del 1949 un gruppo di artigiani decise di dare vista all’associazione artigiani indipendenti da cui è nata Cna. Una storia ricca, dunque, che vogliamo ricordare in questa serata, senza dimenticare compiti e sfide attuali. Ci piace anche sottolineare che per organizzare questo evento abbiamo coinvolto i nostri associati, tra cui il giovane imprenditore Alessandro Corina, che ci ha aiutato a elaborare l’idea di questa festa che vuole essere una celebrazione del talento delle tante piccole e medie imprese del territorio che fanno grande la nostra comunità”.

“Quella di giovedì non vuole essere una serata autocelebrativa, ma un’occasione per tutti coloro che vorranno partecipare di godere di momenti di spettacolo che siano anche uno sprone per il futuro – aggiunge il direttore Anna Rita Bramerini -. Perché anche in tempi di crisi economica e della rappresentanza la Cna continua ad essere un punto di riferimento per tante imprese, pensionati e cittadini”.

Cosa accadrà giovedì. Alle 21 al teatro moderno si accenderanno i riflettori sulla Cna per una serata tra storia e spettacolo, condotta dalla giornalista Virginia Masoni. A rappresentare la storia alcuni dei protagonisti della crescita dell’associazione, aziende “storiche” ancora attive, dirigenti, ma anche il personale che negli anni ha contribuito al suo sviluppo.

Presenti anche Daniele Vaccarino, presidente nazionale di Cna, Andrea di Benedetto, presidente di Cna Toscana, oltre ai componenti della dirigenza attuale. Accanto a questo lo spettacolo: la compagnia teatrale Scuderia De Dominicis, nello spettacolo realizzato proprio per Cna dal titolo “70… ma non li dimostra!”, Q2 visual e Michele Guidarini che proporranno una proiezione video spettacolare ed emozionante e Stefano Cocco Cantini (ai sassofoni) e Riccardo Galardini (alla chitarra) in concerto.