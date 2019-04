Clima ecologia e diritto: incontro organizzato dal Comitato beni comuni

GROSSETO – La “quinta conferenza” proposta dal Comitato Grossetano per la difesa dei Beni Comuni prende spunto dal libro “Ecologia del diritto. Scienza, politica, beni comuni” scritto dal relatore Ugo Mattei con Fritjof Capra. Secondo gli autori le crisi ambientali, economiche e sociali del nostro tempo sono imputabili a un sistema giuridico basato su una concezione del mondo obsoleta.

Capra, intellettuale di fama internazionale, fisico e teorico dei sistemi, e Mattei, eminente studioso del diritto, spiegano come, facendo propri alcuni concetti della scienza moderna, il diritto può divenire parte integrante dello sforzo di miglioramento del mondo, anziché strumento di accelerazione della sua distruzione.

Appuntamento per venerdì 3 maggio alle ore 16 presso la sala Pegaso della Provincia. L’evento è organizzato dal Comitato provinciale Grosseto “Stefano Rodotà” per la difesa dei Beni Comuni nell’ambito della Campagna per la Proposta di Legge d’Iniziativa Popolare sui Beni Comuni. Durante l’iniziativa sarà possibile firmare per la LIP (Legge Iniziativa Popolare) sui Beni Comuni.

Ugo Mattei è professore di diritto civile all’Università di Torino e di diritto internazionale e comparato all’Università della California. Avvocato cassazionista, è stato fra i redattori dei quesiti referendari sui beni comuni del giugno 2011 e per due volte ha patrocinato il referendum presso la Corte Costituzionale. È stato vicepresidente della Commissione Rodotà ed è presidente di ARIN/ABC Napoli. Fra i titoli pubblicati, ricordiamo “Beni Comuni. Un Manifesto” (Laterza 2011) che ha raggiunto l’ottava edizione, “Il saccheggio”, con Laura Nader, (Bruno Mondadori, 2010), “Contro riforme” (Einaudi, 2013), “Senza proprietà non c’è libertà. Falso!” (Laterza, 2014).