“Cittadini senza politica e politica senza cittadini” a Follonica incontro con Valentina Pazé

FOLLONICA – “Cittadini senza politica e politica senza cittadini” è il titolo dell’incontro e di un libro che l’autrice Valentina Pazé presenterà a Follonica venerdì 12 ottobre. Il pomeriggio sarà introdotto da Paolo Dolfi, coordinatore di Libertà e Giustizia, con la partecipazione della Pazé e quindi di Nicola Giordano del’Anpi “Virio Ranieri e Paolo Bertini della sezione Unicoop Tirreno.

Gli organizzatori in una nota presentano, tra l’altro, così la manifestazione: “Partecipazione e rappresentanza in Italia, dove la sovranità del popolo appare sempre più sbiadita, è l’argomento del prossimo dibattito aperto al pubblico. La crisi della politica, esplosa nei primi anni novanta, s’intreccia con la disinvolta attuazione, a cui la Costituzione repubblicana è sottoposta praticamente dal giorno della sua entrata in vigore.

L’allontanamento dei cittadini dalla cosa pubblica produce un’assenza di partecipazione, che ha come manifestazione più evidente l’astensionismo elettorale degli ultimi anni, incentivato anche da leggi elettorali che attentano al principio di rappresentanza, cardine della nostra Carta costituzionale. Intorno a queste problematiche, il Circolo Maremma Grossetana di Libertà & Giustizia, con la collaborazione del Comitato soci Unicoop Tirreno di Follonica e di Castiglione della Pescaia e di Anpi Follonica, ha organizzato per venerdì 12 ottobre pomeriggio un incontro con Valentina Pazé, docente universitaria all’Ateneo di Torino, membro nazionale del Comitato di Presidenza della stessa Libertà & Giustizia”. Ingresso gratuito, via Bicocchi piazza del Monumento, inizio ore 17,30