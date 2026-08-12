FOLLONICA – Domenica 16 agosto, dalle 19 alle 24 a Parco Centrale, un concerto-evento con la partecipazione di giovani musicisti emergenti del territorio.

L’edizione 2026 assume un valore particolarmente significativo, in quanto celebra il ventesimo anniversario del Festival Follsonica, nato nel 2006 con l’obiettivo di promuovere le realtà musicali locali e offrire uno spazio qualificato di espressione alle nuove generazioni artistiche.

Nel corso degli anni, Follsonica, con la direzione artistica di Andrea Gozzi, ha rappresentato un punto di riferimento per la scena musicale giovanile maremmana, contribuendo alla crescita culturale del territorio e alla valorizzazione di linguaggi sonori contemporanei.

In questa prospettiva di costante evoluzione, l’edizione di quest’anno si pone in ideale continuazione artistica e di collaborazione anche con il progetto “Immersioni Culturali”.

Sul palco Durgā (metal cattivissimo), Gozzi & Péloquin (folk bipolare), 4paz (rock), Joker’s Flag (rock) e il miglior rap di zona con Seventeen17, Mr Flower, OM/AR, Scop, Forme, Ggiobo, Freddy e Davide D’Amico.

L’evento sarà dedicato, come nelle precedenti edizioni dal 2020, alla memoria di Enrico “Erriquez” Greppi della Bandabardò, figura di rilievo nel panorama musicale nazionale e artista profondamente legato alla dimensione culturale e umana del territorio.

Il coordinamento di tutte le attività è svolto in sinergia da Andrea Gozzi per Eleri Music, Jacopo Esposito e Menura Aps, con i rappresentanti Federico Irace e Lorenzo Ceccarelli.

È prevista inoltre la realizzazione di una mostra fotografica dedicata a celebrare i momenti più significativi delle precedenti edizioni del Festival Follsonica e gli artisti che hanno contribuito alla sua storia: l’esposizione sarà arricchita da un’esibizione artistica di live painting e dall’attivazione di un podcast live, uno spazio dinamico progettato per raccogliere dal vivo le storie, i ricordi e le testimonianze dirette di tutti coloro che hanno fatto parte della storia di Follsonica in questi venti anni di attività.

Entrata gratuita