MASSA MARITTIMA – Il Quartetto Sincronie, la scuola di musica G. Chelli di Grosseto e la Mohsen Vaziri Moghaddam Foundation di Roma, propongono, con il patrocinio della città di Massa Marittima, il Sincronie Summer Festival, cinque concerti che spaziano dal repertorio per strumento solo, alla musica da camera, alla musica per piccola orchestra.

Il Festival si svolgerà dall’8 al 12 luglio e i luoghi che lo ospiteranno sono la Chiesa di San Francesco, la Sala San Bernardino e la Cattedrale di San Cerbone, nella città di Massa Marittima.

Ad aprire il Festival l’8 luglio, la violinista di fama internazionale Yulia Berinskaya, affiancata dai violinisti Houman Vaziri e Agnese Maria Balestracci. Il 9 e il 10 luglio sarà protagonista il Quartetto Sincronie che spazierà dal repertorio classico per quartetto d’archi al repertorio contemporaneo (suonando opere selezionate nell’International Call for Scores 2026 ideata proprio per il Festival), fino al repertorio per quartetto e contrabbasso.

L’11 e il 12 luglio è la volta degli allievi della Masterclass di perfezionamento tenuta da Y. Berinskaya per i Sincronie Summer Courses, e di tutti gli allievi partecipanti ai corsi musicali.

Tutti i concerti sono ad ingresso gratuito.