FOLLONICA – Dal 12 al 18 luglio il Casello idraulico ospiterà la mostra personale di Rita Brucalassi intitolata “Cinquant’anni in pittura“.
L’esposizione ripercorre un lungo percorso artistico, raccogliendo opere realizzate nell’arco di 50 anni di attività.
Attraverso dipinti che testimoniano il linguaggio espressivo dell’artista, la mostra offre ai visitatori l’occasione di conoscere l’operato pittorico sviluppato negli anni con sensibilità e passione.
L’inaugurazione, curata da Chiara Beni, storica dell’arte, si terrà domenica 12 luglio alle ore 17,30 presso il Casello idraulico di via Roma a Follonica.
Sarà un momento di incontro con l’artista e di apertura ufficiale dell’esposizione.