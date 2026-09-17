GROSSETO – La Maremma torna a tingersi delle sfumature oscure e inquietanti del cinema di genere. Prende il via l’edizione 2026 del Darkside Maremma, la rassegna cinematografica che vuole proporsi come punto di riferimento fondamentale per gli amanti del thriller, dell’horror e del fantastico italiano. Da DOMANI, venerdì 18 fino al 20 settembre, il Molino HUB, lo spazio gestito da Clan e Kansassiti sulle Mura Medicee per concessione dell’istituzione Le Mura, apre le porte al Darkside.

Il festival prosegue nel solco del ricordo affettivo e culturale di uno dei figli più celebri e talentuosi di questa terra: Umberto Lenzi. Nato a Massa Marittima, Lenzi è stato un autentico titano del cinema di genere. In cinquant’anni di instancabile carriera ha esplorato ogni filone narrativo con maestria artigianale, gusto per la provocazione e uno spirito pionieristico che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia della settima arte. È proprio da questo straordinario legame che nasce l’iniziativa dell’associazione Chiasso Cult, che ha voluto dedicargli un festival nato non solo per celebrare i grandi maestri del passato, ma anche per offrire una vetrina ai nuovi autori che raccolgono l’eredità di quel cinema libero, viscerale e indipendente.

A rendere ancora più ricco il programma dell’edizione 2026 è un evento speciale: il cinquantennale di un capolavoro assoluto del cinema della paura, La casa dalle finestre che ridono (1976) di Pupi Avati, proiettato nella versione restaurata domani, venerdì 18 settembre alle 21.

Con quest’opera leggendaria, Avati ha stravolto le regole del thriller e del macabro, fondando le basi del cosiddetto “Gotico Padano”. Un’intuizione visiva e concettuale che, a guardarla bene, ci permette di ritrovare una naturale risonanza proprio nel paesaggio maremmano. C’è infatti un filo sottile e inquietante che unisce le nebbie e le bonifiche ferraresi alla solitudine selvaggia della Maremma: due terre di confine, plasmate dall’acqua e dal vento, dove la bellezza dei paesaggi rurali e il silenzio accecante delle campagne assolate possono nascondere, dietro un’apparente quiete quotidiana, segreti antichi, misticismo e folklore arcaico.

Ne “La casa dalle finestre che ridono“, Avati ha dimostrato come l’orrore non abbia bisogno delle tenebre o di forze soprannaturali, ma possa fiorire in pieno giorno, tra le mura domestiche di un piccolo borgo di provincia, trasformando la luce estiva e la calma apparente dei campi in un incubo claustrofobico e indimenticabile.

Il film sarà introdotto dal critico cinematografico Giovanni Bogani, che ci trasporterà nelle atmosfere del film che ha segnato una svolta epocale nel genere horror.

Il Darkside Maremma, realizzato con il contributo del Comune di Grosseto, continuerà sabato 19 con la proiezione di “Al progredire della notte” di Davide Montecchi e domenica 20 con il concorso di cortometraggi di genere da tutto il mondo.

Le proiezioni inizieranno alle 21:00 al Molino Hub, via del Molino a Vento 17, in pieno centro storico a Grosseto. Ingresso con tessera CLAN o Kansassiti (5 euro – si può sottoscrivere sul posto).