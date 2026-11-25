CINIGIANO – Avrà luogo a partire dal 5 dicembre 2026 presso la Biblioteca comunale “Massimo Fabiani” di Cinigiano la mostra d’arte “Cinitoriqa” dell’artista Gio Sangirardi.

Cinitoriqa nasce dall’intesa con un territorio, quello cinigianese appunto, con il quale l’autore è venuto a contatto in occasione di una delle presentazioni che si sono svolte presso il Forum Austriaco di Cultura a Roma, nell’ambito del progetto “Casa per Scrittori di Monticello Amiata”. Oltre all’omaggio al luogo, la mostra segna anche la continuazione di un percorso artistico “analogico” e la ricerca individuale di tali materialità e armonie, in controtendenza quasi provocatoria rispetto all’inquietante contesto tecnologico e ambientale corrente.

“Un incontro, casuale, con persone venute a portare arte, cinema e letteratura nella mia città; la curiosità di scoprire un territorio ancora inesplorato; la sua luce, le sue forme e i suoi colori che a loro volta si incontrano con i miei mezzi di espressione: nasce così, in più tappe e nel giro di pochi mesi, una collezione di dipinti che, riletti a posteriori, costituiscono un “diario visivo” di paesaggi e scorci che ho assorbito e ricomposto. Nel tentativo prima di trovare e poi di restituire un colloquio armonico tra materie, quelle rappresentate e la loro stessa rappresentazione” – dichiara l’artista – “È la mia prima mostra di opere realizzate interamente en plein air e nella quale riconosco l’impronta delle suggerstioni naturaliste e pacifiste derivate dalle opere del filosofo e scrittore Henry David Thoreau (1817-1862) e del pittore Charles Burchfield (1893-1967), il cui messaggio oggi mi sembra più attuale che mai.”

L’artista

Gio Sangirardi, pittore contemporaneo che vive e lavora a Roma, si dedica principalmente all’acquerello, seguendo un approccio neomodernista e impiegando tecniche perfezionate nell’ambito di una formazione di respiro internazionale. I suoi lavori, che spesso vengono eseguiti en plein air e sono ispirati alle opere di svariati pittori del passato, tra i quali J. S. Sargent, i Nabis e gli espressionisti tedeschi, denotano una scelta stilistica particolare e audace. L’artista ama sperimentare e utilizzare anche tecniche diverse, tra le quali la linoleografia.

È socio fondatore del “Gruppo di Via della Scala”, un gruppo internazionale e informale di acquerellisti nato a Firenze nel 2015, e negli anni ha fatto parte di alcune tra le più note associazioni di artisti italiane. Le sue opere sono state esposte nell’ambito di mostre personali e collettive, in Italia e all’estero, in gallerie d’arte prestigiose, in musei, centri culturali e in altre sedi rinomate.

La mostra d’arte

Il vernissage è fissato per sabato 5 dicembre 2026 dalle ore 17:00 presso la Biblioteca Comunale “Massimo Fabiani”, Piazzale Capitano Bruchi – Cinigiano (GR). La mostra sarà visitabile fino al 20 dicembre ogni giorno con orario: 10:00 – 12:30 e 15:00 – 18:00. Ingresso libero.

Maggiori informazioni: [email protected]