CINIGIANO – Al Teatro comunale di Cinigiano l’ultimo appuntamento della “Winter Edition” del Cinigiano Blues Festival con l’esibizione dei “The Moocher” di sabato 21 marzo, ma già fervono i preparativi per il Blues Contest previsto per fine maggio e la “Summer edition” del 10,11 e 12 luglio con le esibizioni di tre artisti di fama internazionale nell’incantevole cornice di Castel Porrona.

Il concerto – Sabato 21 marzo

A chiudere la sessione invernale sarà la band “The Moocher” che salirà sul palco alle ore 21 presso il Teatro comunale di Cinigiano. Il concerto si presenta come un’esplorazione delle radici e delle evoluzioni del blues e del soul, attraverso arrangiamenti originali di brani di artisti come Gregory Porter, Bill Withers, Ray Charles, Albert King, Jimi Hendrix… La band, composta da Andrea Mucciarelli (voce e chitarra elettrica), Matteo Addabbo (Hammond), Lorenzo Alderighi (basso elettrico) e Gianni Cerone (batteria), offre una rilettura personale di questi classici, unendo tradizione e innovazione in una sintesi originale e curata. L’arrangiamento dei brani è un elemento distintivo di The Moocher, che rielabora i brani mantenendo intatta la loro forza espressiva, ma al contempo introducendo nuove sfumature sonore.

Gradita la prenotazione al numero Whatsapp 334 6552360 – [email protected] ; Ingresso € 5, gratuito per i minori di 18 anni

Il contest Blues

Anche quest’anno si è dato vita al Blues Contest dedicato alle band emergenti. Fino al 19 aprile 2026 sarà possibile iscriversi gratuitamente al concorso rivolto ad artisti singoli o gruppi musicali con repertorio blues o stili musicali affini (country, funk, rock-blues, rockabilly, ecc..). Regolamento e modulo d’iscrizione disponibili sul sito internet della manifestazione https://www.cinigianobluesfestival.it/contest/

Una giuria di esperti farà una selezione preliminare sulla base del materiale audio/video inviato. Successivamente, durante la finale live, esperti del settore decreteranno le tre migliori band le quali avranno l’onore di aprire le serate del Gran finale a luglio. La prima classificata avrà anche la possibilità di avere una giornata di registrazione professionale.

Il Gran finale a luglio

“Il 10, 11 e 12 luglio il territorio cinigianese e, più precisamente, il suggestivo borgo medievale di Castel Porrona ospiterà tre artisti blues di fama internazionale – dichiara il direttore artistico del festival Luigi Genise -. Sveleremo a breve i nomi degli artisti, ma possiamo già anticipare che anche per questa seconda edizione il Cinigiano Blues Festival continuerà a proporre nomi di rilievo del panorama blues internazionale, confermando l’alta qualità musicale con cui è nato. Un traguardo che ci rende particolarmente felici dopo il successo della prima edizione. Parallelamente stiamo potenziando la nostra struttura organizzativa per garantire al pubblico servizi aggiuntivi e un’esperienza sempre più curata e accogliente”.

Cinigiano Blues Festival. Sabato 21 marzo si conclude la “winter edition” ma si pensa già al contest e alla sessione estiva.