GROSSETO – Sono due i film in programma al Cinema Stella da giovedì 15 a domenica 18 ottobre: “Santiago. Un cammino per ricominciare” e “Zustissia”.

“Santiago” di Yann Samuell (in programma alle 17 e alle 21.15) racconta l’incontro improbabile fra un’insegnante e un adolescente turbolento che intraprendono insieme il Cammino di Santiago di Compostela. Adam è un adolescente irrequieto e Fred, una professoressa che sta attraversando un periodo difficile, non si conoscono. Eppure, grazie a un’associazione, intraprendono insieme il cammino di Santiago. Lei ha bisogno di rimettere ordine nella sua vita, lui di placare la sua rabbia e il suo sentimento di abbandono. Chilometro dopo chilometro, lungo le incantevoli tappe del cammino, tra scontri, stanchezza e momenti felici, i due costruiscono a poco a poco un legame delicato.

Ma questa settimana il Cinema Stella, alle 18.45, propone anche un altro film: “Zustissia” di Francesco Piras con Michele Riondino e Fabrizio Ferracane.

Nel 1991, un triplice omicidio commesso sui monti del Sud Sardegna porta alla rapida condanna di un uomo innocente: Beniamino Zuncheddu. Tre gradi di giudizio in un anno per dare un ergastolo. Venticinque anni dopo, un giovane avvocato decide di lottare – pro bono – per restituirgli la libertà.

“Zustissia” è la storia di una vita rubata dal più lungo errore giudiziario della storia italiana: 33 anni di ingiusta detenzione. Ed è anche la storia dell’emozionante battaglia che l’avvocato Mauro Trogu e altri alleati hanno ingaggiato per arrivare alla revisione del processo e all’assoluzione, giunta il 26 gennaio 2024.

È un film d’inchiesta, d’impegno civile, d’amicizia e d’amore. Amore per “sa zustissia”, amore per la verità, e amore per le montagne, quei meravigliosi monti da cui Beniamino è stato tenuto lontano tutta una vita… e dove ora, finalmente, è tornato.

Ingresso 7 euro

Santiago: orari 17 e 21.15 (da giovedì a domenica)

Zustissia: orario 18.45 (da giovedì a domenica)