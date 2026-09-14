CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – “Maremma Fruttero!”, il progetto dedicato ai luoghi maremmani dello scrittore, arriva a Castiglione della Pescaia con tre appuntamenti aperti alla cittadinanza. L’iniziativa fa parte del programma culturale diffuso del Club Fruttero, ideato dalla Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori insieme alle eredi di Carlo Fruttero per celebrare il centenario della nascita dello scrittore.

Gli appuntamenti di venerdì 18 e sabato 19

Il primo appuntamento è venerdì 18 settembre, alle 21:30, al Cinema Castello, con una proiezione straordinaria de “La donna della domenica”, il film tratto dal celebre romanzo scritto da Fruttero a quattro mani con Franco Lucentini. Alla serata interverranno anche Carlotta e Federica Fruttero.

La mattina di sabato 19 settembre, alle 10:00, appuntamento al cimitero di Castiglione della Pescaia per “Ricordi e letture”, un momento dedicato alla figura e all’opera di Carlo Fruttero. Insieme a Carlotta e Federica Fruttero sarà presente Paolo Verri, direttore della Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori.

Nel pomeriggio, alle 16:00 e alle 17:00, la “Passeggiata letteraria” nella pineta di Roccamare, uno dei luoghi più significativi della vita dello scrittore, dove Fruttero trascorse per decenni le sue estati e dove incontrava l’amico e vicino di casa Italo Calvino. Il percorso seguirà i sentieri che Fruttero percorreva dalla sua casa a quella di Calvino, passando per il mare. A guidare i partecipanti saranno le letture della compagnia teatrale Confine Zero e i racconti della famiglia Fruttero, in un itinerario che intreccia letteratura, memoria e paesaggio.

«Celebrare un altro centenario importante, dopo quello di Calvino – dichiara la sindaca di Castiglione della Pescaia Elena Nappi –, è per il nostro paese motivo di grande orgoglio perché sottolinea ancora una volta la capacità attrattiva che Castiglione della Pescaia da sempre suscita in tutti coloro che la conoscono. Luogo di buen retiro, posto del cuore per tanti personaggi che hanno scelto la pineta di Roccamare per rigenerarsi e lavorare, e dopo aver amato questo luogo, hanno deciso di rimanere qui sempre affacciati sulle bellezze del territorio. Siamo grati a Carlo Fruttero per questa scelta che oggi ci porta a festeggiare il suo centesimo compleanno tra gli affetti familiari e tanti amici».

La “Passeggiata letteraria” inaugura il programma di “Maremma Fruttero!”, un percorso itinerante che ripercorre i luoghi dello scrittore in Toscana attraverso mostre, spettacoli, incontri, libri e iniziative pensate per proporre nuovi modi di avvicinarsi alla sua opera e al suo metodo di lavoro, coinvolgendo lettori di generazioni diverse.

Il programma proseguirà il 9 e 10 ottobre con “Fruttero in prestito”, due mostre bibliografiche dedicate a Carlo Fruttero nelle biblioteche di Massa Marittima e Grosseto, accompagnate da gruppi di lettura aperti al pubblico.