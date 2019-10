Cinema francese allo Stella: confronto familiare e rapporto madre-figlia ne “Le verità”

GROSSETO – Due icone del cinema francese, Catherine Deneuve e Juliette Binoche, sono le protagoniste del film “Le verità” di Hirokazu Koreeda in programma al cinema Stella di Grosseto dal 17 al 20 ottobre.

La storia è quella di un rapporto conflittuale tra madre e figlia: star del cinema, ammirata dagli uomini la prima, Fabienne, sceneggiatrice e afflitta dall’ingombrante figura materna la seconda, Lumir. Quando viene pubblicata la biografia dell’attrice – impegnata in un film di fantascienza nel quale interpreta una madre che non invecchia mai – Lumir torna a Parigi con suo marito, interpretato da Ethan Hawke, e il suo bambino dall’America, dove la piccola famiglia si era trasferita anni prima per porre una distanza fisica ed emotiva con Fabienne. Il ricongiungimento tra madre e figlia, dopo questo lungo periodo di lontananza, sarà più turbolento che mai e porterà a galla verità non dette, risentimenti mai sopiti e confessioni rimaste a lungo sepolte.

Ingresso: 7 euro – 5 euro tesserati DLF o possessori Cinecard Cinema Stella

Orari: 17 – 21.15