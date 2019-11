Cinema e letteratura: alla Fondazione l’incontro “Incursioni tra Bianciardi, Cassola e i nostri giorni”

GROSSETO – Quarto appuntamento alla Fondazione Bianciardi, che si terrà giovedì 14 novembre, alle 18, nella sede di via Adda. L’incontro, dal titolo “Incursioni tra Bianciardi, Cassola e i nostri giorni”, sarà incentrato sul rapporto tra cinema e letteratura e a cura di Fabio Canessa.

E’ noto l’interesse di Luciano Bianciardi per il cinema: a Grosseto, in via Roma, fondò un cineclub che, dal 1950 al 1953, proiettò pellicole (oggi si chiamerebbero d’essai) sconosciute al grande pubblico: “Una cultura diversa e nuova – disse lo stesso Bianciardi in Il lavoro culturale – E l’eccezionale, aggiungevamo, è che questo straordinario mezzo espressivo sia anche popolare: lo capiscono tutti, anche gli analfabeti”.

Ma Bianciardi non era solo un organizzatore, ma anche un conoscitore dei principi teorici del cinema, a partire da quelli formulati dai maestri russi Ejzeinstein e Vertov, come si deduce da alcuni passi de Il lavoro culturale. Tutto ciò ha influsso su gran parte della sua produzione narrativa: si pensi alle tecniche di montaggio che costantemente utilizza per i suoi scritti, oppure i dialoghi asciutti, molto cinematografici appunto, che possono essere ben tradotti nei film (come fece il regista Carlo Lizzani per il film La vita agra).

Non a caso a Milano, prima dell’impiego in Feltrinelli, Bianciardi trovò lavoro presso la rivista “Cinema nuovo”, diretta dal critico Guido Aristarco.

Oltre alla collaborazione con Lizzani per La vita agra, Bianciardi continuerà sempre a scrivere di cinema, articoli giornalistici, soggetti per film, sceneggiature; dal suo racconto Il complesso di Loth venne tratto il film Il merlo maschio di Festa Campanile.