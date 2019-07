Cinema davanti al mare: a Porto Santo Stefano si proietta “Gli incredibili”

PORTO SANTO STEFANO – Una rassegna per grandi e piccini, da condividere con tutta la famiglia, che si terrà al piazzale dei Rioni davanti al mare dell’Argentario in località Porto Santo Stefano.

L’iniziativa, organizzata dalla Proloco di Porto Santo Stefano con il contributo del Comune di Monte Argentario, ha come obiettivo quello di creare intrattenimento e stimolare allo stesso tempo la fantasia e la curiosità dei più piccoli, ma anche dei più grandi.

“L’organizzazione – spiega la Proloco – richiede la complicità del pubblico per creare una platea colorata e originale. Sedie, teli da mare, ciambelle, gonfiabili, poltrone, ogni seduta “non convenzionale” sarà la benvenuta. La selezione dei tre titoli è stata fatta in favore di pellicole genderfree, per lanciare un messaggio di uguaglianza e stimolare la riflessione sui modelli da seguire per bambini e bambine”.

Domenica 7 luglio la manifestazione inizierà alle 19 con la premiazione “Mangiatori di libri”, premio ideato dalla Biblioteca di Monte Argentario. Alle 21.30 al via la proiezione del film: “Gli incedibili- una normale famiglia di supereroi”.

Il film, vincitore del premio Oscar al miglior film di animazione (2004), è il primo film d’animazione avente personaggi del tutto umani, sebbene dotati di super poteri. Proprio questa caratteristica ha permesso a “Gli Incredibili” di diventare il film d’animazione con supereroi di maggior successo della storia del cinema.

INFO: http://www.prolocomonteargentario.it

MAIL: info@prolocomonteargentario.com