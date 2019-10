“Cinema d’autore”: sullo schermo “Ad astra”, il racconto di un’ossessione e non solo

FOLLONICA – Nuova rassegna del cinema d’autore al cinema Astra di Follonica il martedì con due proiezioni, una alle 19 e una alle 21.30; il terzo appuntamento è per martedì 29 ottobre con ‘Ad astra’ di James Gray, con Brad Pitt, Tommy Lee Jones, Ruth Negga, John Ortiz, Liv Tyler, Donald Sutherland.

Un uomo muore in una missione spaziale, il figlio parte 20 anni dopo per un viaggio nel sistema solare, per capire i veri motivi della scomparsa del genitore. Ad Astra non è solo il racconto di un’ossessione ma pone questioni: Come restare fedeli a se stessi senza tradire i propri padri? Diventare un uomo è inscriversi nel seguito di una storia familiare o è rompere, scrivendo le proprie pagine? Dominare o subire il proprio destino?

INGRESSO: intero 5 euro, ridotto 4 euro.

Per informazioni Cinema Astra 0566-53945

L’ultimo appuntamento in programma è quello del 5 novembre con Burning, l’amore brucia di Chang-dong Lee