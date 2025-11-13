FOLLONICA – Per il ciclo “Cinema d’Autore – Giovedì all’Astra”, presso il Cinema Astra di Follonica, “Duse” regia di Pietro Marcello. Con Valeria Bruni Tedeschi, Fanni Wrochna, Noémie Merlant, Fausto Russo Alesi.
La vita e il mito di Eleonora Duse, la “Divina” del teatro italiano, concentrandosi sugli ultimi anni della sua carriera e della sua esistenza.
