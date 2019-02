Cinema d’autore: in città arrivano “Le ereditiere”

GROSSETO – Per il mercoledì d’autore, il 27 febbraio il cinema Stella propone “Le ereditiere”. Esordio alla regia del paraguayano Marcelo Martinessi, il film è la storia di due donne sulla sessantina, Chela e Chiquita, entrambe discendenti della borghesia coloniale decaduta di Asunción.

Dopo essere state insieme per trent’anni, devono separarsi a causa di una forte crisi finanziaria. Per via di un debito da saldare, infatti, sono costrette a vendere i loro beni e Chiquita finisce in carcere.

Ritrovatasi da sola, Chela deve affrontare una nuova realtà, nonché cambiare il suo vecchio stile di vita.

Riprende a guidare dopo anni di stop e inizia a lavorare come tassista per un gruppo di anziane signore benestanti. Nella sua nuova routine un giorno entra anche la giovane Angy, con cui Chela stabilirà un legame che la porterà ad aprirsi al mondo e a intraprendere una rivoluzione personale.

Proiezioni: ore 17 e 21.15