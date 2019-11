Cinema d’autore all’Astra: sullo schermo ”Drive me home”

FOLLONICA – Prosegue la rassegna del cinema d’autore al cinema Astra di Follonica il martedì con due proiezioni, una alle 19 e una alle 21.30. Il prossimo appuntamento è per martedì 12 novembre con ”Drive me home” di Simone Catania, con Marco D’Amore, Vinicio Marchioni, Lou Castel, Jennifer Ulrich e Chiara Muscato.

Antonio e Agostino sono amici per la pelle e crescono insieme in un piccolo paesino siciliano incastrato tra le montagne, sognando una vita diversa, altrove. Oggi trentenni, entrambi vivono all’estero, ma non si vedono né si sentono da anni. Quando Antonio scopre che la sua casa natia, abbandonata da molto tempo, sta per essere venduta all’asta, decide di partire per incontrare Agostino, il suo amico d’infanzia, con l’intento di coinvolgerlo per non farsi portare via quella casa alla quale sono entrambi legati. Le loro vite, però, sono cambiate profondamente.

INGRESSO: intero 5 euro, ridotto 4 euro.

Per informazioni Cinema Astra 0566-53945

I prossimi appuntamenti:

19 NOVEMBRE LE VERITÀ Regia di Kore’eda Hirokazu

26 NOVEMBRE JESUS ROLLS – QUINTANA È TORNATO Regia di John Turturro

3 DICEMBRE L’ETA’ GIOVANE Regia di Jean-Pierre e Luc Dardenne

10 DICEMBRE PARASITE Regia di Bong Joon-ho

17 DICEMBRE TUTTO IL MIO FOLLE AMORE Regia di Gabriele Salvatores.