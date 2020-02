Cinema d’autore: all’Astra si proietta “The farewell – Una bugia buona”

FOLLONICA – Prosegue la rassegna del cinema d’autore al cinema Astra di Follonica il martedì con due proiezioni, una alle 19 e una alle 21.30; il prossimo appuntamento è per martedì 18 febbraio con The Farewell – Una bugia buona regia di Lulu Wang. con Zhao Shuzhen, Awkwafina, X Mayo, Hong Lu, Kong Lin, Tzi Ma, Diana Lin, Gil Perez-Abraham, Ines Laimins, Jim Liu, Aoi Mizuhara

Billi, una giovane newyorkese con aspirazioni artistiche, scopre dalla sua larga famiglia cinese che all’anziana nonna Nai Nai è stato diagnosticato un tumore incurabile in fase molto avanzata: tornati in Cina a farle visita, tutti i parenti decidono di comune accordo di tenerle nascosta la verità per farle vivere amorevolmente quei pochi mesi che le rimangono. Tuttavia, più trascorre del tempo con Nai Nai, più Billi si ritrova a dubitare di quanto quel che stiano facendo sia giusto.

Ingresso: intero 5 euro, ridotto 4 euro.

Per informazioni Cinema Astra 0566-53945ri

Il prossimo appuntamento è per martedì 23 febbraio con La ragazza d’autunno di Kantemir Balagov.