Cinema d’autore: all’Astra si proietta “Le verità”

FOLLONICA – Prosegue la rassegna del cinema d’autore al cinema Astra di Follonica il martedì con due proiezioni, una alle 19 e una alle 21.30. Il prossimo appuntamento è per martedì 19 novembre con “Le verità” di Kore-Eda Hirokazu con Catherine Deneuve, Juliette Binoche, Ethan Hawke, Clémentine Grenier, Manon Clavel.

Il rapporto tormentato tra una madre che si sta preparando per un ruolo in un film di fantascienza e la figlia. Diva del cinema francese, Fabienne Daugeville pubblica un libro di memorie e per l’occasione riceve la visita della figlia Lumir, sceneggiatrice che vive a New York con il marito Hank e la piccola Charlotte. Nella villa parigina di Fabienne, le due donne si sforzano di entrare in contatto l’una con l’altra e di fare i conti con il passato, impresa resa tanto più ardua dalla presenza delle famiglie e del maggiordomo Luc, stufo di essere dato per scontato.

INGRESSO: intero 5 euro, ridotto 4 euro.

Per informazioni Cinema Astra 0566-53945

I prossimi appuntamenti:

26 NOVEMBRE JESUS ROLLS – QUINTANA È TORNATO Regia di John Turturro

3 DICEMBRE L’ETA’ GIOVANE Regia di Jean-Pierre e Luc Dardenne

10 DICEMBRE PARASITE Regia di Bong Joon-ho

17 DICEMBRE TUTTO IL MIO FOLLE AMORE Regia di Gabriele Salvatores.