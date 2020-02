Cinema d’autore: al Cinema Astra appuntamento con “La ragazza d’autunno”

FOLLONICA – Prosegue la rassegna del cinema d’autore al cinema Astra di Follonica il martedì con due proiezioni, una alle 19 e una alle 21.30. Il prossimo appuntamento è per martedì 25 febbraio con “La ragazza d’autunno” di Kantemir Balagov, con Viktoria Miroshnichenko, Vasilisa Perelygina, Andrey Bykov, Igor Shirokov, Konstantin Balakirev.

Leningrado, 1945. La guerra è finita ma l’assedio nazista è stato feroce e la città è in ginocchio. Iya è una ragazza bionda, timida e altissima, che ogni tanto si blocca, per un trauma da stress. Lavora come infermiera in un ospedale e si occupa del piccolo Pashka.

Ma quando la vera madre del bambino, Masha, torna dal fronte, lui non c’è più. Spinta psicologicamente al limite dal dolore e dagli orrori vissuti, Masha vuole un altro figlio e Iya dovrà aiutarla, a tutti i costi.

INGRESSO: intero 5 euro, ridotto 4 euro.

Per informazioni Cinema Astra 0566-53945