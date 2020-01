Cinema d’autore a Follonica: in sala “Dio è donna e si chiama Petrunya”

FOLLONICA – Prosegue la rassegna del cinema d’autore al cinema Astra di Follonica il martedì con due proiezioni, una alle 19 e una alle 21.30.

Il prossimo appuntamento è per martedì 28 gennaio con “Dio è donna e si chiama Petrunya”, regia di Teona Strugar Mitevska, con Zorica Nusheva, Labina Mitevska, Simeon Moni Damevski, Suad Begovski, Stefan Vujisic.

E’ una cerimonia riservata agli uomini, quella a cui si assiste. Una croce lignea viene gettata nel fiume e i partecipanti fanno a gara per recuperarla: chi la vince, secondo la credenza popolare, godrà di un anno di felicità e di prosperità. Così Petrunya – che, a dispetto della sua condizione di disoccupata, è laureata in storia ed è molto sveglia e intelligente – decide di sfidare gli uomini e di partecipare alla sfida, vincendo inaspettatamente la competizione. Tuttavia, nessuno dei partecipanti intende lasciare la croce nelle mani di una donna.

Ingresso: intero 5 euro, ridotto 4 euro.

Per informazioni contattare il Cinema Astra 0566-53945

I prossimi appuntamenti:

4 febbraio: Ritratto della giovane in fiamme di Celine Sciamma

11 febbraio: Sorry we missed you di Ken Loach

18 febbraio: The farewll – Una bugia buona di Lulu Wang

23 febbraio: La ragazza d’autunno di Kantemir Balagov