Cinema d’autore: a Follonica appuntamento con Up&Down – Un film normale di Paolo Ruffini

FOLLONICA – Continua il cinema d’autore all’ Astra di Follonica martedì 29 gennaio e il film di Paolo Ruffini e Farncesco Pacini, Up&Down – Un film normale con Paolo Ruffini, Lamberto Giannini, Pino Insegno

Cinque attori con Sindrome di Down e uno autistico, accompagnati in un viaggio lungo un anno intero dall’amico Paolo Ruffini per la messa in scena di uno spettacolo teatrale e della sua tournée.

Alle due proiezioni saranno presenti il co-regista Francesco Pacini, il regista dello spettacolo Lamberto Giannini e i ragazzi del cast.

INGRESSO: intero 5 euro, ridotto 4 euro.

Per informazioni Cinema Astra 0566-53945

Gli altri appuntamenti in programma:

martedì 5 febbraio: Santiago, Italia di Nanni Moretti

martedì 12 febbraio: Cold war di Pawel Pawlikowski

martedì 19 febbraio: Suspiria di Luca Guadagnino