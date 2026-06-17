CAPALBIO – Torna Terramara – Festival di Cinema e Folklore, e porta il cinema in luoghi simbolici del paesaggio maremmano, tra arte contemporanea, memoria rurale e racconto popolare.

Tre appuntamenti che attraversano alcuni dei luoghi più significativi della Maremma, trasformandoli in spazi di visione, incontro e riflessione.

La nuova edizione rafforza il dialogo tra linguaggi artistici diversi grazie alla collaborazione con Hypermaremma, il progetto di arte contemporanea site specific che da anni valorizza il territorio attraverso installazioni e interventi artistici inseriti nel paesaggio, e con la Tenuta La Parrina, realtà storica del territorio maremmano.

Il festival prenderà il via il 27 giugno a Pescia Fiorentina, presso l’opera Left & Right del collettivo artistico Claire Fontaine. In programma la proiezione di “Testa o Croce?“, il film di Matteo Zoppis e Alessio Rigo de Righi che rilegge l’immaginario della frontiera e del mito western attraverso uno sguardo profondamente legato alla tradizione orale e alla leggenda.

Il secondo appuntamento si svolgerà il 9 luglio alla Tenuta La Parrina, con la proiezione di “La notte di San Lorenzo“, capolavoro dei fratelli Taviani. Un’opera che intreccia memoria, racconto collettivo e paesaggio toscano, temi che da sempre sono al centro della ricerca del festival.

La rassegna si concluderà ad Albinia con una serata dedicata all’animazione d’autore. Ospite speciale sarà Simone Massi, tra i più importanti autori europei del cinema d’animazione contemporaneo, che terrà una masterclass aperta al pubblico e presenterà una selezione delle proprie opere insieme ad altri cortometraggi animati.

«Terramara nasce dal desiderio di riportare il cinema nei luoghi della comunità e di metterlo in dialogo con il patrimonio immateriale del territorio» spiega il direttore artistico Filippo Cerri. «Quest’anno abbiamo costruito un percorso che unisce arte contemporanea, paesaggio rurale e memoria collettiva. I film selezionati parlano di confini, racconti, identità e trasformazioni: sono storie che ci aiutano a rileggere il presente attraverso gli strumenti dell’immaginario e della tradizione.»

Programma

27 giugno – Pescia Fiorentina

Hypermaremma – Opera di Claire Fontaine

Testa o Croce?

9 luglio – Tenuta La Parrina

La notte di San Lorenzo

6 agosto – Albinia

Rassegna cortometraggi di animazione e masterclass con Simone Massi

Il Festival

Terramara – Festival di Cinema e Folklore è un progetto di Agape Odv.

Realizzato con il patrocinio e il contributo di: Comune di Orbetello

In collaborazione con: Hypermaremma; Camping Giannella; Tenuta La Parrina; Gitav; LaSelva; Oca Bianca; Clorofilla Film Festival

Direzione artistica: Filippo Cerri

Direzione organizzativa e comunicazione: Simone Ferrini

L’immagine del festival è curata da Ørtica VideoGrafica.